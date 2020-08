Conte Inter, affetto di giocatori e tifosi decisivo: il tecnico ha cambiato così idea

Il mondo del calcio, con il passare degli anni, è mutato ogni giorno sempre di più. Passo dopo passo si è arrivati ad un mondo basato solo ed esclusivamente sugli interesse personali ed economici, perdendo quindi la sua pura essenza. Le sensazioni e le emozioni però non possono essere messe da parte e non caso, nell'incontro di Antonio Conte con tutta la dirigenza, il cuore ha fatto il suo dovere.

Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino prima di presentarsi all'incontro con tutta la dirigenza nerazzurra ha avuto modo di ricevere numerosi messaggi da parte di giocatori, magazzinieri, dipendenti volti ad un suo ripensamento relativamente al proseguo dell'avventura sulla panchina meneghina.

Tutto questo affetto smisurato ha quindi colpito Conte che ha ben compreso come egli abbia lasciato un segno nel cuore di chi lavora all'Inter, decidendo di conseguenza di voler dare continuità alla stagione appena terminata. L'ex tecnico del Chelsea ha maturato la sua scelta anche in virtù della traccia lasciata nei tifosi che hanno deciso fin da subito di schierarsi dalla sua parte, cosa non del tutto scontata per un' ex bandiera della Juventus e ai tempi acerrimo nemico dei nerazzurri.

Insomma, l'attuale allenatore dell'Inter, in virtù di ciò, si è poi presentato all'incontro assumendo una posizione più morbida e soprattutto volta alla collaborazione. Si è sentito amato e non ha voluto tradire niente e nessuno. Si va avanti insieme, per il bene dell'Inter e dei suoi tifosi!