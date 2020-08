Conte Inter, a caccia del primo titolo europeo: il presidente Zhang ci spera

Giunti in finale, adesso non si può far altro che provare a vincere la coppa. In casa nerazzurra, la maggior parte degli addetti ai lavori è ormai conscia di come vincendo l'Europa League, possa verosimilmente aprirsi un ciclo vincente ed in fondo, non potrebbe essere altrimenti. L'Inter diventerebbe l'ultima squadra italiana ad aver vinto sia Champions League, sia Europa League, mentre per Antonio Conte ciò equivarrebbe ad un qualcosa di nuovo nella sua carriera.

Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vincendo il tecnico salentino porterebbe a casa il primo trofeo a livello europeo, vendicandosi e prendendosi una grossa rivincita nei confronti di coloro i quali lo etichettano da sempre come un allenatore non vincente a livello internazionale. Per l'ex commissario tecnico della Nazionale si confermerebbe anche l'attitudine a vincere al primo colpo dopo i campionati conquistati al primo anno con Juventus e Chelsea. Un dato non da poco, un dato che la dice lunga sulla mole di lavoro che Conte assieme al suo staff è in grado di sviluppare.

Sarebbe, allo stesso tempo, il primo trofeo della nuova proprietà con a capo il presidente Steven Zhang che ha tuttora l'intenzione di proseguire il progetto di crescita assieme al tecnico salentino. La sfuriata post Atalanta-Inter sembra essere ormai soltanto un ricordo lontano ma l'incontro a fine stagione servirà comunque in quanto nessuna delle due parti ha intenzione di scendere a patti: se da un lato Conte vuole rassicurazioni sul mercato, dall'altra la proprietà non tollererebbe un ulteriore sfogo futuro del proprio allenatore.