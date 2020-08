Conte Inter, a breve un nuovo incontro con la dirigenza: il mercato incombe

Colui che forse è riuscito maggiormente attraverso impegno, dedizione e diplomazia a ricomporre le fratture venutesi a creare fra allenatore e dirigenza è stato sicuramente il presidente Steven Zhang. E' stato proprio il numero uno nerazzurro il vincitore dell'intera vicenda, grazie anche ad un incontro precedente a quello di ieri in cui è riuscito nell'intento di ammorbidire la posizione di Antonio Conte.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, precisando come nell'incontro di ieri pomeriggio a Villa Bellini, il tecnico leccese si sia presentato senza elmetto da battaglia ma con un chiaro atteggiamento volto all'apertura e alla collaborazione. Da evidenziare sono anche le conferme dell'amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio che resta al momento però ancora in bilico. Infatti, l'offerta della Roma resta importante e non è da escludere un cambiamento di casacca nonostante il rinnovo recente fino al 2022.

Dall'incontro fra le parti è anche emerso come il mercato che si andrà ad effettuare sarà oculato, senza colpi di testa o grossi acquisti da ottanta milioni come quello di Lukaku. L' attenzione sarà focalizzata su ogni minimo dettaglio e nulla verrà lasciato al caso; del resto, anche sul fronte comunicazione vi sarà una maggiore condivisione a tutti i livelli e già oggi, o al massimo domani, avrà luogo un'altra riunione operativa per stabilire le modalità con le quali proseguirà il mercato. Inoltre, ci sarà spazio per la programmazione ormai alle porte in quanto da decidere risulta essere ancora la data della ripresa degli allenamenti. Insomma, si riparte uniti e compatti.