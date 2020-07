Conte Inter, 15 milioni di differenza fra secondo e quarto posto: lo scenario

Saranno sicuramente ben note a tutti le dichiarazioni ultime di Antonio Conte che ha indicato il secondo posto come il primo dei perdenti. Se da un lato questo pensiero potrebbe appartenere alla realtà dei fatti, è anche vero che ci sono altri modi di pensare basati su dati oggettivi che non ritengono per forza di cose tale deduzione veritiera.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, fra secondo e quarto possono ballerebbero 15 milioni di euro che in un periodo di crisi economica come questa non sono di certo pochi. Inoltre, il piazzamento inciderà anche sulle prossime stagioni visto e considerato che sono previste quote come il 5% dello storico e come il 10% per l'ultimo quinquennio. Inoltre, premi Champions collegati al market-pool, prendono in considerazione anche il piazzamento ottenuto in campionato, determinando quindi una tale chiarezza da ritenere di conseguenza fondamentale il secondo posto.

Così, se Conte desidera che la società investa sul mercato, dovrebbe di certo cambiare idea rapidamente comprendendo come il lato economico dia torto al suo ragionamento. Infine, c'è anche da considerare un altro elemento per certi versi significativo visto e considerato che l'Inter non raggiunge il secondo posto in classifica dalla stagione 2010/2011, quella successiva al "Triplete" con in panchina Leonardo. Perchè essere così autolesionisti?