Conte, i numeri sono chiari e impressionanti. Il tecnico sa solo vincere

Conte sta guidando l'Inter in una stagione che, numeri alla mano, è strepitosa. Attualmente mancano 13 punti per ottenere la vittoria matematica dello scudetto. Il Corriere dello Sport questa mattina, oltre a sottolineare questo dato, ha approfondito altri numeri, che dimostrano come Conte sia un tecnico praticamente capace solo di vincere.

Attualmente nel suo palmares conta una vittoria del campionato di serie B (con il Bari), una promozione con il Siena, tre scudetto con la Juventus e uno con il Chelsea. Sempre con i londinesi poi ha messo in bacheca un Fa Cup. Ma non finisce qui. Se oltre i trofei si prende inconsiderazione il numero di vittorie ottenute alla guida dei club il totale dice 296 (compresi i match in cui era in tribuna per squalifica).

Con altre 4 vittorie quindi si arriverebbe a cifra tonda (300). Numeri impressionanti quindi per il tecnico dell'Inter, che di sicuro, continua ul quotidiano, anche se vincesse con qualche giornata di anticipo non si fermerebbe.