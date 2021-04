Conte, i numeri non mentono. Questi i punti guadagnati sulla Juve in 2 anni

Conte sta facendo, con la sua Inter, un campionato straordinario, soprattutto se si guardano i numeri di questa seconda parte di stagione. Nel girone di ritorno infatti sono arrivate solo vittorie, con appena 4 reti subite in 11 match. Il vantaggio rispetto alla Juventus è attualmente di 12 punti, con 8 gare ancora da disputare (tra cui lo scontro diretto).

Il Corriere dello Sport ha voluto analizzare il percorso del tecnico leccese, scelto proprio per ridurre il gap con i bianconeri. L'Inter per 6 anni consecutivi non era entrata in Champions, salvo poi riuscirci nel biennio di Spalletti. Le distanza accumulate rispetto alla Juventus era siderale. Nei due anni di Conte, fino a questo momento, il trend si è capovolto.

Attualmente l'Inter ha un vantaggio sui bianconeri di 11 punti (se si tengono presenti le ultime due stagioni). 156 punti in 68 partite per l'Inter guidata da Conte, contro i 145 della Juventus di Sarri e Pirlo. E non solo. +17 e +23 rispettivamente verso Atalanta e Lazio, + 27 dal Milan. Roma e Napoli, che erano sempre davanti nelle ultime stagioni, ora sono rispettivamente a -32 e -35.