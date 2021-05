Conte ha tre richieste per restare all'Inter. Quattro nomi per il mercato

Conte in queste prossime settimane, le ultime della stagione, scioglierà in dubbi riguardanti il suo futuro. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbero tre le richieste del tecnico alla società. Trattenere i big in primis. Non si dovranno ascoltare quindi richieste per Lukaku, Barella, Bastoni, Lautaro e Hakimi.

Poi si dovrà poter puntellare la rosa, ed in particolare servirà un portiere ed un esterno sinistro. Musso e Silvestri piacciono per raccogliere l'eredità di Handanovic, mentre sulla corsia mancina ci sono i nomi di Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Kostic.

Poi si dovrà dare la caccia ad un centrocampista che possa portare gol e ad un vice Lukaku. resta sempre viva la pista che porta a Dzeko, ma si potrebbe andare anche su un profilo più giovane. Infine Conte vuole chiarezza sugli obiettivi. In questo modo l'allenatore ritiene che si possa tentare l'assalto alla seconda stella.