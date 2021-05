Conte ha 4 ottimi motivi per decidere di restare in nerazzurro

Conte a breve scioglierà le sue riserve sul futuro, e prenderà la decisione di restare in nerazzurro o meno. Decisivo sarà il confronto con la proprietà, che dovrebbe avvenire dopo il match contro l'Udinese di domenica pomeriggio.

Intanto il Corriere dello Sport ha stilato una lista di ragioni per le quali il tecnico dovrebbe decidere di restare all'Inter anche per la prossima stagione. In primis per una questione economica. Un contratto da 13 milioni di euro non sarà facile da trovare altrove. Poi la possibilità di lavorare in un ambiente con il quale ha instaurato un feeling importante.

La possibilità di proseguire un progetto anziché dover riniziare da zero per l'ennesima volta nella sua carriera. E poi lo stimolo di portare avanti un lavoro cominciato due anni fa e che ha portato risultati importanti.