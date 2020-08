Conte, futuro sempre in bilico: Zhang non vuole cedere

Conte e l'Inter (intesa come dirigenza) sembrano ancora molto lontani. Almeno è questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport, che ha ricostruito l'intera vicenda oltre a spiegare il momento attuale. Da una parte c'è Conte, che vorrebbe portare avanti questo rapporto ma con un filo diretto con il suo presidente.

Byapassare quindi per certi versi i due amministratori delegati e il suo direttore sportivo. Sia per quello che riguarda il mercato ma anche per altre decisioni inerenti alla squadra. dall'altra Zhang, che non sembra incline a depotenziare così tanto la sua dirigenza per concedere tutto il potere ad un solo uomo. sarà quindi inevitabile un faccia a faccia, ma per questo c'è l'ostacolo Covid.

Il presidente vorrebbe tornare in Europa, e per farlo è in stretto contatto con le autorità cinesi. Conte non può fare il percorso inverso per ovvi motivi. ma Zhang sa che la decisione non potrà attendere la seconda metà del mese di agosto.