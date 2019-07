Conte e Marotta scontenti. Situazione diversa da quella che speravano

Conte e Marotta, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sono soddisfatti della situazione attuale. I due, arrivati a questo punto, avrebbero voluto già avere a disposizione diversi nuovi acquisti (Dzeko, Barella), e avrebbero voluto aver risolto la situazione di Icardi.

Al momento invece sono arrivati Lazaro, Godin e Sensi, che saranno gli unici neo acquisti ad essere a disposizione per il ritiro.

Conte non avrà prime punte disponibili l'8 giugno. Del reparto offensivo ci sarà solo Politano, oltre ai giovano della Primavera. Per questo l'intenzione è quella di stringere notevolmente i tempi per Lukaku.