Conte, è lui la chiave. Ora è fondamentale convincerlo

Conte è l'elemento chiave del domino nerazzurro. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo cui onvincere il tecnico sarebbe l'elemento fondamentale per tenere insieme i pezzi pregiati della rosa. Tanti sono i big che hanno intenzione di restare in nerazzurro anche per la prossima stagione, ma, scrive il quotidiano romano, non è detto che ciò avvenga se l'allenatore dovesse lasciare.

E allora il presidente Zhang dovrà essere bravo a convincere Conte, che al momento - secondo il CorSport- avrebbe un unico dubbio. Per sciogliere le sue riserve e decidere di continuare ad abbracciare la causa nerazzurra l'allenatore vorrà avere la garanzia su quella che è la visione per il futuro.

Non una questione economica dunque, ma di prospettive.

Al momento, nei colloqui svolti da Zhang, sarebbe proprio questo l'elemento mancante. Se ci fosse certezza su questo aspetto Conte scioglierebbe le ultime riserve, e a cascata, tutti i big.