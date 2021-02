Conte e la squadra al test di maturità: quale sarà il risultato finale?

Match delicato nonostante la distanza in classifica quello di Inter e Genoa. I nerazzurri non dovranno sottovalutare l'ostacolo rossoblù, come già capitato in passato in match del genere, concentrandosi sulla prova di oggi con massima dedizione ed impegno. Un test che dirà se la squadra guidata da mister Conte è in grado di gestire il vantaggio sulle inseguitrici - sfruttandone i passi falsi - e se finalmente l'ultimo step della mentalità è stato fatto.

Questo è il focus sul quale si concentra l'edizione giornaliera del Corriere dello Sport che mette in risalto proprio questi aspetti: "C’è il rischio di farsi prendere dall’entusiasmo e, sull’onda delle 3 vittorie contro Juventus, Lazio e Milan, pensare che l’ostacolo rossoblù possa essere aggirato agevolmente. Roba da “pazza” Inter". Un rischio che il mister vuole evitare, in quanto questi sono i match che nelle passate stagioni hanno messo molto i difficoltà la squadra.

Non bisogna farsi distrarre e bisogna rimanere concentrati per puntare ad un obiettivo ormai chiaro in casa nerazzurra, come affermato ieri anche dal El Toro Lautaro Martinez: lo scudetto. Per arrivare fino in fondo ed alzare il trofeo i nerazzurri dovranno mostrarsi maturi nella gestione dei match contro le piccole. Attesa, ripartenza e gestione senza mai perdere la calma, le prossime sfide saranno quasi decisive: "La sfida con il Genoa, ma anche quella di giovedì con il Parma, dunque, saranno test per capire se la squadra nerazzurra sia davvero vicina a guarire dalla sua pazzia, per sposare la continuità della grande squadra. Sono le partite da vincere già nel tunnel, usando una definizione dello stesso Conte".