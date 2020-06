Conte deve subito affrontare un'emergenza: 4 per ora gli indisponibili

Il campionato sta per ripartire e il tecnico nerazzurro Antonio Conte dovrà già affrontare un'emergenza. Sono infatti 4 i giocatori a rischio per la ripresa della stagione.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti in difesa l'unico tra i titolari ad essere pronto è Skriniar, mentre sia De Vrij che Bastoni sono alle prese con dei piccoli guai che rendono incerta la loro presenza alla ripartenza della stagione. inoltre, sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, anche Godin è infortunato. per questa ragione la candidatura di D'Ambrosio come centrale nei tre di difesa sembra molto più che un'ipotesi.

A centrocampo inoltre sarà out Vecino. Recuperato invece Asamoah, che potrà essere schierato da Conte sull'out di sinistra.