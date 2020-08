Conte destinato a fare la storia dell'Inter, segnali da brividi

Conte si appresta a disputare questa sera la sua prima finale europea in carriera, e lo farà al suo primo anno alla guida dell'Inter. La Gazzetta dello sport, nell'analisi del match contro il Siviglia che andrà in scena oggi, ha portato alla luce diversi paragoni che sembrano raccontare in maniera inequivocabile il fatto che Conte sia un autentico predestinato.

In primis il fatto che l'avversario sarà il Siviglia, squadra della città da cui partirono (alla volta dell'Argentina) Paco Herrera e sua moglie maria, che sarebbero poi diventati genitori di Helenio. Quest'ultimo attese 4 anni per la sua prima finale europea, Antonio, scrive la rosea, va di fretta. Ed in entrambi i casi si tratta di avversari stranieri.

Real Madrid per uno e Siviglia, appunto, per l'altro. La speranza di Zhang è che anche in questo caso possa trattarsi di un primo passo verso la nascita di una grande Inter. Ma i paragoni non finiscono qua. Mourinho come Conte creò una squadra di guerrieri, con regole ferree. Benitez, l'ultimo a vincere in competizioni internazionali con l'Inter, dominava negli scontri diretti, come l'attuale allenatore. Le premesse insomma sembrano parlare chiaro.