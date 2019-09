Conte, c'è un'analogia con Mourinho: parte tutto dalla conferenza stampa

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alle parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa, dopo il diverbio tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Questa l'analisi del quotidiano milanese, che pone un'analogia tra l'attuale allenatore dell'Inter e Josè Mourinho.

“Chissà, magari Antonio Conte apprezza il metodo Mourinho. E sotto sotto magari non sarà stato così dispiaciuto della polemica per il diverbio… Il portoghese le polemiche le creava quasi ad arte per stimolare la reazione dei suoi giocatori.

Conte, al diverbio di martedì scorso, ha dedicato buona parte della conferenza pre derby. Non certo minimizzando il fatto, ma chiedendo di trasformare Appiano in un fortino inespugnabile“. Fare di una polemica un punto di forza. Questo si aspetta di vedere l’ex ct in questo derby e nel futuro prossimo.