Conte analizza la gara di domenica. Tre i problemi, pronta la soluzione

La Gazzetta dello Sport questa mattina è tornata a parlare della reazione di Conte dopo la sfiorata rimonta da parte del Sassuolo. Conte, riporta la rosea, ha analizzato nel dettaglio quanto accaduto dal 4 a 1 in poi, e sono emerse tre lacune che vanno necessariamente risolte.

In primis la difesa si è abbassata troppo nel finale, esponendosi agli attacchi degli avversari. Poi centrocampisti e attaccanti che non hanno offerto soluzioni praticabili agli uomini preposti all'impostazione. Infine si subisce troppo per vie centrali.

In vista della gara contro il Borussia però è pronta una controffensiva. l'inserimento di Godin e Asamoah risolverà molti problemi, grazie al bagaglio di esperienza (soprattutto in Champions) che i due si portano dietro.