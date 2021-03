Con il Torino i migliori: c'è la LuLa. A centrocampo l'unica novità. Conte? Non ci sarà

I titolarissimi per vincere ancora. Nessun turnover, ad eccezione del centrocampo dove Eriksen potrebbe non giocare dall'inizio.

L'Inter fa visita questo pomeriggio al Torino: una sfida da non prendere sotto gamba, e rispettare per ottenere l'intera posta in palio. Nelle probabili formazioni proposte da La Gazzetta dello Sport, c'è spazio solo per chi fin qui è stato protagonista.

Handanovic tra i pali; il solito terzetto in difesa composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Hakimi e Perisic sulle fasce; Barella, Brozovic e la novità Gagliardini a centrocampo.

In attacco, niente Sanchez. Il duo offensivo sarà quello titolare: Lukaku e Lautaro proveranno a mettere in discesa fin da subito la sfida contro gli uomini di Davide Nicola.

Non ci sarà Antonio Conte, che seguirà la gara dalla tribuna perché squalificato.