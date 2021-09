Champions, Che tegola sul Milan! Notizia dell’ultima ora

Il Milan non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic per il match di Champions League, in programma domani 15 settembre, contro il Liverpool di Klopp.

Il calciatore, reduce dalla rete siglata contro la Lazio, ha riportato un problema al tendine di Achille. Lo svedese era da poco tornato a disposizione di Stefano Pioli dopo l'operazione al ginocchio degli scorsi mesi. Il tecnico dei rossoneri ha raccontato ai microfoni di Sky Sport che l'attaccante non è stato convocato a scopo precauzionale per l'infiammazione al tendine. Lo staff tecnico, ha aggiunto l'allenatore, aveva preso questa decisione subito dopo la vittoria contro la formazione di Maurizio Sarri.

I rossoneri, dunque, dovrebbero proporre in attacco Olivier Giroud, che ,come riportato da Claudio Raimondi, ha sostenuto tutto l'allenamento odierno. Il francese era stato in isolamento nelle scorse settimane, e ne abbiamo parlato qui, dopo la positività al Covid.19.