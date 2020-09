Cessioni Inter, obiettivo sfoltimento: Nainggolan e Vecino gli indiziati numeri uno

Cedere per sfoltire la rosa. In casa Inter il leitmotiv non è assolutamente cambiato: i bilanci societari necessitano ossigeno e da questo punto di vista, la dirigenza si starebbe impegnando al massimo. Come visto contro la Fiorentina, i cinque cambi a disposizione di tutte le squadre di Serie A sono un'ottima notizia per i meneghini vista l'attuale abbondanza. Non a caso, contro i viola, sono subentrati gente come Vidal, Nainggolan, Sanchez, Hakimi e Sensi, a testimonianza della tanta quantità, qualità e versatilità a disposizione di Conte.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in Europa i cambi a disposizione saranno solo tre e di conseguenza, tenendo conto dei soli Radu e Pinamonti come prospetti cresciuti nel settore giovanile, la lista non può andare oltre i 23. Senza considerare il capitolo Joao Mario, gente come Vecino, Nainggolan e Brozovic rischia quindi di essere clamorosamente esclusa da quest'ultima.

Questo quesito potrebbe però essere risolto dal mercato in quanto mentre per Vecino è in corso una trattativa con il Napoli, per Nainggolan c'è sempre il Cagliari di Di Francesco che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Il club di Viale della Liberazione però non scende a compromessi, conscia di voler cedere il centrocampista belga o a titolo definitivo per 15 milioni o con un prestito con obbligo di riscatto a 10.