CdS - Zazzaroni si esprime su Wanda Nara. L'intervento

Ivan Zazzaroni, attraverso un editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, ha voluto dire la sua su Wanda Nara e sul caso Icardi. Ecco quanto dichiarato:



"Ora che la Roma è uscita dal gruppo destinando i soldi che vi aveva promesso al rinnovo da 7 milioni netti di Dzeko (soluzione a lungo caldeggiata anche dal nostro giornale) e che la pista Monaco si è raffreddata, vi restano comunque due top of the pops, il Napoli e forse la Juve; Juve ancora frenata dagli esuberi, molti dei quali di primissimo livello (Higuain, Mandzukic, Dybala un discorso a parte).



Tocca a te, a voi. Hai una grande occasione, Wanda: come agente, puoi restituire un grande attaccante al campo; come consorte, rilanciare la carriera di tuo marito che ti ha sempre ascoltata. Il monito cristiano dice alla moglie fedele: accompagna l’uomo nella buona o nella cattiva sorte. Non di precederla o causarla. Le femmine dei mammiferi allattano i loro cuccioli anche quando diventano adulti e spesso lo fanno per impedirgli di diventare adulti. In questo caso si scrive allattano e si legge affossano".