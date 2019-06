CdS - Wanda chiama, Conte scarica Icardi. Ecco il motivo

Antonio Conte scarica Icardi: questa la notizia lanciata dal "Corriere dello Sport", che sottolinea la volontà del tecnico di fare a meno dell'argentino in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni del noto quotidiano sportivo la scelta è stata presa dopo una chiacchierata con Wanda Nara e la società, come si legge dall'edizione odierna:





"Il tecnico ha spiegato che nella sua idea di Inter, per Maurito, non c’è posto. E che si tratta di una decisione condivisa in toto con la società, senza la possibilità di correzioni o inversioni di rotta. La chiacchierata, se così può essere definita, si è conclusa sostanzialmente così. L’allenatore nerazzurro, infatti, non ha concesso margini per approfondimenti o spiegazioni. Wanda ha provato a dare la sua versione sulle vicende dello scorso campionato, dalla degradazione allo stop di 50 giorni per i problemi al ginocchio, fino ai rapporti con lo spogliatoio, ma Conte è rimasto fermo sulla sua posizione".