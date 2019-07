CdS - Vivi i contatti tra le due dirigenze per la cessione di un giocatore

Icardi-Napoli: continuano i contatti tra le due squadre.



Il Napoli, stando a quanto riferito dal "Corriere dello Sport", stanno pensando di anticipare la concorrenza della Juve dati i rapporti non proprio idilliaci tra le due dirigenze. Gli azzurri, dunque, partirebbero in vantaggio ma gli ostacoli nell'affare sarebbero sempre all'ordine del giorno.



Il principale è riguardante al prezzo: l'Inter chiede 80 milioni, cifra che il congiunto partenopeo difficilmente potrà investire. Come contropartita proposto Milik, ma il profilo del polacco sarebbe stato bocciato da Suning.



Oggi aggiornamenti con le due dirigenze forse pronte ad intavolare una trattativa.