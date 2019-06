CDS - Via libera per Barella: Conte ha un sogno oltre Lukaku

L’era Conte all’Inter è iniziata ufficialmente ieri. Dopo il comunicato del club, il tecnico sarà a Madrid insieme allo staff dirigenziale nerazzurro. E' previsto oggi l’incontro con Jindong Zhang, padre del presidente dell’Inter Steven, per discutere anche di mercato.

Secondo il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, l'allenatore pugliese, oltre a Dzeko, vorrebbe avere pure Romelu Lukaku per sostituire Mauro Icardi in attacco. A centrocampo c’è stato il “via libera pure a Barella per rafforzare la mediana.

Si proverà a trovare un accordo con il Cagliari prima del 30 giugno, in modo da realizzare anche parte delle plusvalenze necessarie”. Federico Chiesa resta per ora un sogno non facile da realizzare mentre, a sorpresa, Ivan Perisic potrebbe restare e diventare padrone della fascia sinistra del 3-5-2 contiano.