CdS - Una big mette nel mirino l'attaccante nerazzurro. I dettagli

L'Inter continua a lavorare sulla cessione di Mauro Icardi. Il centravanti argentino piace alla Roma, ma stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport" il giocatore sarebbe diventato l'obiettivo principale del Napoli per quanto concerne l'attacco. I partenopei sono da tempo sulla punta, con il patron del club azzurro De Laurentiis che non ha intenzione di accelerare i tempi:



"Il Napoli e l’Inter si sono avvicinati e, ripetutamente, l’ha fatto De Laurentiis con Marotta, e prima ancora a fungere da apripista aveva provveduto Giuntoli con Wanda Nara: situazione che sta per evolversi, che ha bisogno di una sua tempistica, anche perché ognuno, ovviamente, cura i propri interessi.

L’Inter chiede 80 milioni di euro per il proprio centravanti che, eufemisticamente, si potrebbe ritenere in naftalina: il Napoli sa della situazione di disagio che Icardi sta vivendo, della sua condizione di separato in casa, della sua impossibilità di restare ad Appiano e dunque della necessità di cederlo. De Laurentiis non ha fretta, può contare su una squadra che ha valori emersi negli anni ed a cui vuole concedere un’arma in più, nei sedici metri: tutto ha un prezzo, ma che sia ragionevole. Anche perché Icardi ha richieste contrattuali che non sono semplici da esaudire".