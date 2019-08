CdS - Una big del campionato non molla la trattativa. Il punto

Icardi-Napoli: trattativa ancora viva. Secondo il "Corriere dello Sport" i partenopei non avrebbero mollato la presa per l'argentino, con Wanda Nara che avrebbe dato l'ok per il trasferimento:



"Margini perché possa cambiare idea, dal suo entourage, non ne trapelano, nonostante Wanda sia anche dell’idea di accettare un trasferimento, così che il marito possa finalmente tornare a fare il calciatore in tutto e per tutto. A pochi giorni dalla fine del mercato, però, è sempre il caso di tenere una porticina aperta. Lo fa anche il Napoli che sta per chiudere per Fernando Llorente, ma, dopo un consulto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, si è preso ancora qualche ora di tempo, nella speranza di un ravvedimento.



Evidentemente, ci spera anche l’Inter, ma davanti a quel muro si sono già infrante anche le ambizioni di Roma, Monaco e Arsenal. E’ vero, ci sarebbe anche la Juventus, ma questo è un discorso a parte. Nessuno del club bianconero si è mai fatto concretamente avanti con l’Inter. Senza contare che Zhang jr, dopo aver detto lo scorso febbraio «Icardi mai in bianconero», non avrebbe intenzione di rimangiarsi la parola. A meno che con il coinvolgimento Dybala…"