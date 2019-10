(CDS) Un retroscena su Lukaku spiega la sua prestazione di domenica

Romelu Lukaku avrebbe fatto di tutto per recuperare dal suo infortunio ed esserci contro la Juventus. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che spiega come il belga abbia aggiunti, al programma di terapie ed esercizi, anche una buona dose di lavoro personalizzato, ovviamente in accordo con lo staff medico.

Tutto questo ha fatto si che il giocatore sia riuscito a scendere in campo, anche se a risentirne è stata, come visto, la brillantezza.

"Ecco perché, se da un lato ha impegnato la difesa bianconera in corpo a corpo accesi, dall’altro gli è mancata la lucidità per piazzare la giocata decisiva ovvero un tiro vincente o un assist. Così non ha inciso come sperava e ha pure dovuto masticare amaro per il confronto a distanza con Higuain e Dybala, dei quali in estate avrebbe potuto prendere il posto a Torino e che rispetto a lui sono stati decisivi con una rete a testa".