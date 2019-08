CdS - Un obiettivo temporeggia, e i nerazzurri valutano le alternative

L'Inter vede congelarsi un obiettivo di mercato: stando alle indiscrezioni riportate dal "Corriere dello Sport" Cavani non avrebbe ancora preso una decisione sul suo futuro con i nerazzurri che, visti i tempi brevi, non vorrebbero aspettare ancora l'uruguayano. Nel frattempo si valutano le alternative:





"Visto che si è complicata oltremodo la pista Lukaku, Marotta e Ausilio hanno posto gli occhi su Edinson Cavani che però non sembra avere intenzione di cambiare maglia – preferirebbe l’ipotesi di restare un altro anno al PSG andando così a scadenza di contratto – mentre per Dzeko l’affare è in stand-by. Gli altri nomi? Zapata piace ma non è una priorità soprattutto per il costo eccessivo (60 milioni di valutazione), così come Rodrigo del Valencia.



Sono stati proposti anche Kramaric (Hoffenheim) e Ben Yedder (Siviglia) “ma per il momento l’Inter non si è infiammata per nessuna di queste soluzioni. Occhio ad uno scambio con Milik anche se il nome del polacco finora non ha scaldato i dirigenti nerazzurri, concentrati su altre operazioni”.