CDS - Un grande centrocampista per l'Inter: "Si riaprono i discorsi per..."

Il Corriere dello Sport, in edicola stamane, svela come la dirigenza dell'Inter, nel caso in cui la trattativa Barella dovesse non concretizzarsi, prenderebbe in considerazione altri profili per il centrocampo.

“Oltre a Sensi un altro centrocampista di spessore Marotta e Ausilio lo acquisteranno. Van de Beek è inarrivabile (sul giocatore ora ci sono anche Real Madrid e Barcellona) e, qualora dovesse andare in Catalogna, si potrebbe riaprire il discorso Rakitic.

Il croato recentemente aveva dichiarato di voler rimanere in blaugrana ma, con l'arrivo di Van de Beek avrebbe meno spazio: "L’Inter si era già informata negli scorsi mesi. Adesso il suo futuro è di nuovo in bilico, tanto è vero che pure il Manchester United pensa al croato amico di Perisic e Brozovic”, chiosa il quotidiano romano.