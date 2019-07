CdS - Un difensore in uscita, ma manca l'accordo col club

L'Inter è concentrata anche sul mercato in uscita. I nerazzurri lavorano su alcune cessioni, una di queste è quella di Miranda (giocatore finito ai margini del progetto Conte). Lo Jiangsu si è fatto avanti, con l'Inter che ha dato il via libera. Manca solo l'accordo tra il giocatore e il club asiatico, come riferito dal "Corriere dello Sport":





"Marotta e Ausilio puntano anche a cedere qualche giocatore in esubero: la trattativa più avanzata è quella per il passaggio di Miranda allo Jiangsu, l’altra squadra su Suning, ma ancora il brasiliano non ha l’accordo con i cinesi sull’ingaggio. E lì il mercato chiude a fine luglio. Joao Mario al Monaco e Dalbert al Lione sono altre due piste da tenere presenti, ma non caldissime".