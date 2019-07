CdS - Tra oggi e domani sprint in una trattativa. I dettagli

Nicolò Barella è da tempo sulla lista della spesa interista. Il centrocampista del Cagliari ha da tempo raggiunto un accordo coi nerazzurri e nelle prossime ore ci sarebbe l'ultimo via libera per definire ufficialmente l'affare, come spiega il "Corriere dello Sport" nell'edizione odierna:





"Se l'ultimo via libera dalla Cina non arriverà tra oggi e domani (possibile ma non certo) il centrocampista sosterrà le visite mediche solo all’inizio della prossima settimana e, quando avrà il visto, volerà in Asia. Ieri nel primo pomeriggio l’ad Marotta ha presieduto nel ritiro della squadra una riunione nella quale ha illustrato ai dipendenti l’intera struttura dell’area sportiva che lui guida (le principali novità sono Lele Oriali, figura di riferimento alla Pinetina, Verdelli capo degli osservatori, il team manager Tagliacarne e dell’ex Juve e Lazio Scalvini alla logistica di Appiano), ma oggi sarà in sede. Chiaramente l’argomento relativo al centrocampista del Cagliari tornerà d’attualità anche se da sistemare c’è ormai poco. Il calciatore ha da tempo un accordo quinquennale a 2,5 milioni l’anno con i nerazzurri, mentre i club hanno raggiunto un’intesa sul prestito (a 10 milioni) con obbligo di riscatto (a 30), in base a una condizione che si verificherà nel febbraio 2020, più alcuni bonus. "Barella vorrebbe la 18 che però al momento è di Asamoah".