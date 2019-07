(CDS) Sul fronte Dzeko l'Inter riceve un segnale inequivocabile. Il punto

Sul fronte Dzeko arrivano segnali inequivocabili.

Il giocatore bosniaco infatti ha rifiutato la proposta di rinnovo inoltratagli dalla Roma, e anzi, ha ribadito la volontà di essere ceduto all'Inter.

I giallorossi sanno che la trattativa potrà finire solo in un modo, e per questo vorrebbero evitare di perdere l'attaccante a parametro zero.

Per tale ragione si sta provando a riaprire il discorso dello scambio con Icardi.