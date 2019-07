CdS - Stabilita la cifra per una cessione, continuano i contatti

L'Inter continua a mantenere i contatti col Napoli in merito alla cessione di Mauro Icardi. Il congiunto nerazzurro partirebbe da una base di 80 milioni come riferito dal "Corriere dello Sport", e sottolinea come ci sia la volontà da parte di Suning di non svendere la punta:



"Marotta e Ausilio partiranno da una valutazione di Icardi di 80 milioni: tanti rispetto alla sua attuale situazione di separato in casa, pochi se considerato il suo valore. E’ chiaro che in viale della Liberazione c’è l’apertura a trattare, ma non a svendere l’argentino. Al Napoli a fine maggio l'Inter aveva chiesto Fabian Ruiz, Zielinski e Insigne, non Milik che De Laurentiis ora potrebbe sacrificare. I dirigenti nerazzurri però in questo momento non considerano il polacco una priorità".



Icardi-Napoli: la trattativa continua.