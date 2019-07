CdS - Skriniar svela il suo sogno con l'Inter, in seguito spazio a DeLa-Icardi

Il "Corriere dello Sport" apre col botto. Si parte con le parole di Aurelio De Laurentiis in esclusiva: "Icardi è un talento gestito male, sembra più vecchio dei suoi 26 anni. Non lo cambio con Insigne". Queste le dichiarazioni del presidente del Napoli, che preferisce tenersi stretto il suo pezzo pregiato e di non affondare il colpo per il centravanti argentino di proprietà dell'Inter.





In seguito anche un'intervista a Milan Skriniar: "Inter, ora si può. Stiamo lavorando per battere la Juve. Con Conte mentalità vincente. Il mio sogno? La Champions".



Il centrale slovacco non nasconde le sue ambizioni, cercando sempre di colmare il gap con l'antagonista Juventus.