CdS - Sirene russe per Puscas. Ecco le squadre interessate

L'Inter continua a lavorare sul mercato in uscita. Un giocatore che potrebbe fruttare qualche milione a Suning sarebbe George Puscas che, secondo il Corriere dello Sport, sembrerebbe avere mercato anche in Russia. Cska e Spartak interessati, anche se il giocatore preferirebbe restare in Italia o attendere un'offerta decisamente allettante. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano sportivo:



"Il romeno ha due proposte, una dal Cska Mosca e una dallo Spartak: entrambi i club russi metterebbero sul tavolo 10 milioni per il suo cartellino, ma lui vorrebbe l’Italia o al massimo un altro torneo europeo top, non la Russia".



Puscas-Inter: cessione in arrivo?