(CDS) Si complicano due trattative che sembravano chiuse. Il punto

Dzeko e Barella sono due nomi su cui l'Inter continua a lavorare fortemente.

Tuttavia al momento, come riporta il Corriere dello sport, ci sono problemi per entrambi i giocatori. Per quanto riguarda Barella Giulini non intende cedere di un passo. Il presidente del Cagliari infatti non scende dalla valutazione di 50 milioni di euro.

L'Inter, dal canto suo, sembrerebbe disposta ad alzare la parte legata ai bonus, lasciando inalterata la base di 36 milioni di euro.

Per quanto riguarda Dzeko invece il punto di incontro tra i due club potrebbe essere trovato intorno ai 17 milioni di euro, ossia a circa 5 milioni in più rispetto alla somma che avrebbero voluto i nerazzurri.