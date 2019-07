CdS - Si complica affare Lukaku, l'Inter ha già pronto il piano B

L'Inter non sembrerebbe ancora vicina a Romelu Lukaku. Il centravanti belga è da tempo sulla lista della spesa di Suning, ma le pretese dello United avrebbero congelato la trattativa. L'Inter valuta le alternative, una di queste è Zapata dell'Atalanta. Ecco quanto riferito dal "Corriere dello Sport":





"Per il totem belga il Manchester United chiede poco meno di 85 milioni di euro, non concede sconti e, almeno per il momento, nemmeno spiragli per un prestito (da quantificare) con obbligo di riscatto. L’Inter si è già scontrata con la rigidità dei Red Devils, sia quando ha cercato di portare a Milano Darmian a condizioni favorevoli sia quando stava trattando la cessione di Perisic: una volta che gli inglesi hanno fissato le valutazioni, gli scostamenti sono stati minimi e, infatti, nessuna delle operazioni è andata in porto". Inoltre, particolare non da poco, "Steven Zhang ha pesanti dubbi sull’opportunità di affrontare un affare del genere. E con Icardi bloccato, i margini di manovra sono ancora più ridotti. Zapata dell’Atalanta, vale a dire una società amica. Forse ancora di più dopo la disponibilità immediata mostrata dall’Inter concedere San Siro ai bergamaschi per le gare di Champions. E il prezzo del colombiano sarebbe più o meno la metà rispetto a quello di Lukaku. In casa Inter piace pure Rodrigo del Valencia, che però è un centravanti diverso. Mentre Werner del Lipsia si è già promesso al Bayern, senza più margini per ripensamenti".