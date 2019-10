(CDS) Senza Lukaku Conte schiera un attacco inedito. La probabile

Questa sera il tecnico nerazzurro Antonio Conte dovrà fare a meno della sua stella Romelu Lukaku, che a causa di un infortunio non è stato convocato.

Per questa ragione Conte è costretto a valutare soluzioni diverse in attacco.

Stando al Corriere dello Sport il tecnico leccese potrebbe addirittura cambiare modulo, schierando Sanchez e Sensi dietro l'unica punta Lautaro Martinez.

Per il resto in difesa confermatissimi Skriniar, De Vrij e Godin. A centrocampo D'Ambrosio, secondo il quotidiano romano, parte in vantaggio rispetto a Candreva. Al centro ci saranno Brozovic e Barella, mentre a sinistra Asamoah.