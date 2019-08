CdS - Security allertata per l'arrivo del giocatore a Milano, sorridono i tifosi

Sanchez-Inter: ci siamo. Il giocatore è atteso a Milano, come riporta nell'edizione odierna il "Corriere dello Sport" che sottolinea come la sicurezza sia già stata avvertita dell'arrivo del cileno all'aeroporto:





“La security che dovrà accoglierlo in aeroporto è già stata allertata (come peraltro era accaduto nel giorno di Lukaku), ma non è detto che Sanchez sbarchi oggi a Milano.



Più facile che il giorno giusto sia domani. Ieri, infatti, il Manchester United e Felicevich, l’agente del cileno, con il mandato dell’Inter per chiudere l’operazione, hanno continuato a trattare, ma l’impegno in trasferta dei Red Devils in casa del Wolverhampton ha inevitabilmente frenato i discorsi”.