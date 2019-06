(CDS) Se parte Nainggolan assalto al centrocampista sognato da Conte. Il punto

La missione dell'Inter a Madrid è servita ad intavolare il discorso del ritorno di Kovacic in nerazzurro. Il croato piace molto a Conte, che lo aveva cercato anche nella sua esperienza alla Juventus.

Per far si che questa trattativa vada in porto sarà necessaria però una cessione in quel reparto, ed in particolare quella di Radja Nainggolan. L'agente del belga, Beltrami, ieri era nella sede dell'Inter.

Perché l'ex giallorosso parta però sarà necessaria un'offerta da 30 milioni di euro circa,o comunque un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.