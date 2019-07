(CDS) Sarri vuole Icardi. Ma un'altro club sta facendo davvero sul serio

La Juventus è su Mauro Icardi. Il Corriere dello sport non ha dubbi in merito, ritenendo poco credibile che Wanda Nara e Paratici non si siano incontrati ad Ibiza.

Sarri ha una predilezione per l'attaccante argentino, ritenendolo ideale per i suoi schemi. Il neo allenatore juventino è convinto che con lui Icardi potrebbe raggiungere almeno quota trenta gol.

Icardi dice di voler restare perché mancano ancora due anni alla scadenza del contratto, ma restare ancora ai margini sarebbe impensabile.

In tutto questo ci sarebbe il Napoli, che starebbe pensando in maniera davvero serio ad intavolare una trattativa per assicurarsi il numero 9 nerazzurro.