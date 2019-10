CdS - Romelu Lukaku rientrerà domani, De Zerbi è avvisato

Romelu Lukaku è appena diventato il miglior marcatore della storia del Belgio con 51 reti. Con l'Inter il gol manca da quasi un mese, nella sfida contro il Milan, anche se nelle successiva, causa infortuni, ha disputato pochi minuti. L'inizio stagionale è stato viziato da vari problemi di natura fisica che hanno impedito la naturale crescita in termini di forma fisica.

"È atteso in città domani sera per riprendere martedì gli allenamenti ad Appiano con i compagni. Avrà 5 giorni per migliorare la condizione e poi per cercare di segnare al Sassuolo, a un mese dall'ultimo sigillo nel derby. Per Romelu un mese è un'eternità... De Zerbi è avvisato",