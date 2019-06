CdS - Roma-Inter, è duello per Barella. La situazione

L'Inter ha già messo nel mirino Barella del Cagliari, ma stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport" ci sarebbe anche la Roma sul centrocampista del club sardo. I giallorossi cercano di inserirsi infastidendo la dirigenza targata Suning, come si legge dall'edizione odierna del noto quotidiano sportivo:



"La Roma, per avere più forza al momento di mettersi al tavolo con l’Inter, o solo per un inserimento strategico come manovra di disturbo nei confronti del club nerazzurro, si è attivata per Barella. Per il quale l’Inter è un pezzo avanti, anzi, ha già fatto quasi tutto. Ha l’accordo con il giocatore, che ha anche parlato con Conte e ha raggiunto un accordo di massima con il Cagliari per il pagamento con quasi quaranta milioni di base fissa, più altri dieci di bonus. Per superare l’Inter, la Roma dovrebbe arrivare a quella cifra, quasi cinquanta milioni. I dirigenti giallorossi hanno tentato il Cagliari, provando a offrire Defrel e Luca Pellegrini più soldi. Al club di Giulini i due giocatori piacciono e inoltre non pare vero di poter chiedere all’Inter di alzare la posta, avendo un’altra offerta competitiva. L’Inter deve aspettare il primo luglio per entrare nel vivo dell’operazione, ma intanto si sente al sicuro grazie alla parola (e forse qualcosa di più) del giocatore e del suo procuratore. Che venerdì ha ricevuto una telefonata di Petrachi, interessato a parlare di Barella".