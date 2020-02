(CdS) Rinnovo Lautaro, Marotta ha la strategia pronta: Barcellona avvisato

Da quando è arrivato a Milano nell'estate del 2018 dal Racing, Lautaro Martinez si è pian piano preso l'Inter. La passata stagione è stato il primo rincalzo di Mauro Icardi, mentre quest'anno si è ritagliato un posto da titolare al fianco di Romelu Lukaku.

Le prestazione del Toro fanno rumore (fino ad ora 16 gol in stagione), e questo non è passato inosservato a chi come il Barcellona visiona Lautaro già da molto tempo.

Secondo il Corriere dello Sport infatti, Beppe Marotta verrebbe evitare di rinnovare il contratto dell'argentino (evitando così anche di alzare la clausola rescissoria). Il tutto, col preciso scopo di non complicare le negoziazioni con una società considerata amica.