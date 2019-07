CDS - Prende forma uno scambio tra Inter e Napoli: Wanda visita Posillipo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in edicola stamane, il futuro di Mauro Icardi è ormai segnato. Nonostante la Juventus rimane in cima ai desideri del bomber argentino, prende quota l'ipotesi Napoli prende quota.

Queste le parole del quotidiano: "Icardi ha avvertito la stima del Napoli, sa che c’è per lui un contratto adeguato al patrimonio tecnico che la natura gli ha concesso, e poi i bomber portano in dote felicità e prosperità. E De Laurentiis, che appena nel 2016 a Wanda Nara offrì una parte in un film, proiettato com’è nella gestione economica-finanziaria del club, non si lancerebbe a braccia spalancate verso un affare così sfarzoso, se non avesse il paracadute delle proprie idee". E la moglie/agente dell'ex Samp si sarebbe già mossa per far visionare alcune case. In particolare, una super villa a Posillipo.

"Bisognerà verificare le aspettative dell’Inter. Il Napoli il suo planning l’ha già buttato giù e comprende varie ipotesi: una, of course, coinvolge Lorenzo Insigne, che a differenza del centravanti argentino rientra nel progetto tecnico della propria squadra, però ora come prima teme la diffidenza ambientale, quel livello di insofferenza che alla distanza può diventare esplosivo. Insigne (valutazione di De Laurentiis: 70 milioni di euro) e Icardi è stata un’idea di scambio vagheggiata qua e là e che torna a prendere consistenza: prima hanno fatto tutto gli altri, stavolta potrebbe toccare a loro".