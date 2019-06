(CDS) Per la fascia destra spunta il giocatore in uscita dal Real Madrid

L'Inter sta cercando un giocatore che possa ricoprire il ruolo die sterno destro nel 3-5-2 di Antonio Conte. Il preferito è Federico Chiesa, ma la trattativa è molto complicata.

Per questo in casa nerazzurra si lavora sulle alternative. Il primo nome è quello di Lazaro, che era stato già seguito in passato. L'Hertha Berlini chiede per l'esterno austriaco 20 milioni di euro più bonus.

Si ragiona anche sul nome di Vazquez del Real Madrid. Il blitz nella capitale spagnola degli uomini mercato nerazzurri è servito da intavolare questa trattativa, oltre a capire la fattibilità di un eventuale ritorno di Mateo Kovacic.