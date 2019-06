CDS - Per Kolarov si tratta, ma l'Inter pone una condizione per il terzino

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, rilancia il nome di Aleksandar Kolarov in ottica Inter. Il terzino della Roma potrebbe sbarcare a Milano nell'ambito dell'operazione che porterà Edin Dzeko in nerazzurro.

“Perché l’operazione sia possibile è però necessario che Kolarov si liberi gratuitamente o a un prezzo simbolico nell’ambito dell’affare Dzeko. L’Inter prenderà in considerazione la soluzione Kolarov, che risolverebbe molti problemi su calci piazzati e porterebbe leadership, solo se non dovrà pagare il cartellino. C’è ancora da trattare, ma la pista va tenuta in considerazione“, scrive il quotidiano romano.

Kolarov è ai margini del progetto giallorosso e ha capito che con il neo tecnico Fonseca non c’è posto in squadra. Il 34enne ha una proposta della Stella Rossa pronta ad offrirgli un contratto di due anni, ma l’Inter lo tenta e di questa ipotesi ha parlato con i suoi agenti che sono in contatto con il ds nerazzurro, Piero Ausilio.