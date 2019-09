(CDS) Pazza idea Conte. Cambio di modulo in vista?

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport Antonio Conte potrebbe decidere di cambiare modulo nella gara contro l'Udinese.

Il tecnico, come riportato dal quotidiano, non rinuncia alla difesa a tre, ma in attacco è flessibile e disposto ad adottare soluzioni diverse.

Date le condizioni di Sanchez (che non è al meglio) l'ex CT potrebbe quindi decidere nella gara di domani di schierare Sensi e Politano dal primo minuto a supporto dell'unica punta Lukaku.

Questo implicherà la necessità di mettere maggiore intensità e forza a centrocampo, con il conceguente impiego di Barella dal primo minuto.