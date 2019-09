CdS - Parla il legale di Icardi: ecco le sue dichiarazioni

L'avvocato Giuseppe Di Carlo, ai microfoni del "Corriere dello Sport", spiega i motivi della causa del suo assistito Mauro Icardi nei confronti dell'Inter. Ecco quanto dichiarato al noto giornale sportivo:



"A mio avviso non ci sono le condizioni per chiedere la risoluzione, ma è giusto esigere un trattamento paritario agli altri calciatori dell’Inter. Ora vediamo che tipo di pronuncia ci sarà. Se Icardi cambierà maglia, il procedimento terminerà. Altrimenti...".



Su Icardi: "Non lo è stato affatto, ma lui soffre per questa situazione dal punto di vista psicologico. Non è normale subire una discriminazione come quella che sta subendo lui: tralasciando la vicenda della fascia, l’assenza nelle foto e il numero tolto, c’è la questione degli allenamenti".



Sul risarcimento: "Siamo stati obbligati dall’accordo collettivo. E’ una conseguenza necessaria in caso sia accertato un comportamento discriminatorio. Non è una scelta né mia né del calciatore. Icardi non fa tutto questo per una questione economica: a lui interessa di essere parte integrante del progetto Inter. E siccome in 2 mesi non ha giocato neppure un’amichevole, non è parte del progetto".