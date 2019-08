(CDS) Paratici prepara il blitz anti Inter, maxi offerta per Lukaku

Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto sulla trattativa per arrivare a Lukaku.

Le parti coinvolte sono ovviamente Inter e Juventus. Il quotidiano romano ha riportato un retroscena non da poco. I bianconeri infatti avrebbero come primo obiettivo quello di impedire a Conte di avere il suo attaccante.

L'inserimento sul belga quindi si giustificherebbe principalmente come un volere ostacolare le strategie nerazzurre. E per raggiungere questo obiettivo paratici avrebbe offerto Matudi e Mandzukic, più un conguaglio, per arrivare al giocatore.

Il Manchester tuttavia non sarebbe interessato al cartellino del centrocampista francese.