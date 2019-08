(CDS) Oltre all'attacco c'è un altro reparto a preoccupare Conte

Non solo in attacco la coperta della rosa nerazzurra è corta in questo momento.

Anche sulle fasce infatti al momento si sta vivendo una situazione che preoccupa il tecnico nerazzurro.

A sinistra infatti Perisic è stato bocciato, e nelle ultime gare Conte ha puntato su Dalbert, di cui ha apprezzato l'impegno. Tuttavia del brasiliano preoccupa l'aspetto mentale. Ad affiancarlo ci sarà Asamoah, ma resta il dubbio circa il fatto che questo tandem possa dare garanzie per una stagione intera.

A destra invece l'infortunio di Lazaro ne ha compromesso l'inserimento nella filosofia contiana, e finora l'unico arruolabile è stato Candreva.